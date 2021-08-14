إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية يهنئون أبوريدة بعيد ميلاده

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود رئيس الاتحاد العربي، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف»، وسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، المهندس هانى أبوريدة، عضو المجلس الأعلى لـ«فيفا» وعضو المكتب التنفيذى لـ«كاف»، بعيد ميلاده الـ68.

ويحتفل أبوريدة اليوم السبت بعيد ميلاده فهو من مواليد 14 أغسطس 1953 بمدينة بورسعيد، وسبق اللعب له في صفوف المصرى البورسعيدى قبل أن يتخذ قرار اعتزال الكرة مبكراً بعدما داهمته إصابة خطيرة.

وأرسل إنفانتينو خطاب تهنئة لأبوريدة، ذكر فيه: «في هذا اليوم الخاص أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأشكرك على جهودك الكبيرة في مجلس فيفا، التي ساعدتنا على تخطي الأوقات العصيبة بالمرحلة الماضية التي شهدت أوقاتا عصيبة».

وأضاف: «تبقى جهودك الكبيرة أساسا في نجاح منظومة كرة القدم، كما أن تضافر جهودنا جميعا سيساعدنا على تخطي كل العقبات الصعبة خلال المرحلة المقبلة».

وشدد سمو الأمير عبدالعزيز، في خطاب تهنئته على أن أبوريدة سيبقى فخر لكل العرب في عالم الساحرة المستديرة، موضحا أن الاتحاد العربي يعول كثيرا على أبوريدة لتطوير الكرة العربية خلال المرحلة المقبلة.

وهنأ موتسيبي أبوريدة في خطاب رسمي، موضحا أن عضو المجلس الأعلى لفيفا وعضو المكتب التنفيذي كاف، لعب دورا فعالا في تطوير الكرة الأفريقية متمنيا له التوفيق سواء على مستوى أسرته الصغيرة أو أسرته الكبيرة في أفريقيا.

بينما أكد سلمان بن إبراهيم، أن أبوريدة يسعى دائما لخدمة كرة القدم من خلال وضع خطط لتطوير اللعبة على كل المستويات، موضحا أن عضو مجلس فيفا يعد هرم من أهرامات الكرة على مستوى العالم.

وتخرج أبوريدة في كلية الهندسة وبدأت علاقته بالمناصب الإدارية حينما تولى رئاسة منطقة بورسعيد ثم عين عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة في 1991 وفاز في انتخابات الجبلاية لمدة ثلاثة دورات كأمين لصندوق اتحاد الكرة حتى عام 2003.

وبدأت رحلة أبوريدة مع المناصب الدولية عام 2004، حيث فاز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، ليستمر في التدرج بمناصب الكاف ويترأس بعدها لجنة التسويق، قبل أن يتم إعادة انتخابه دورة أخرى في عام 2011 باللجنة التنفيذية.

وفي عام 2009، كانت بداية أبوريدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب انتخابه للمرة الأولى عضوا في المكتب التنفيذي لـ«الفيفا»، قبل أن ينال ثقة كبيرة، بإعادة انتخابه من يومها ليكون أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا والتي تسمى الآن مجلس فيفا الأعلى بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات التي أجريت مطلع العام الجاري في العاصمة المغربية الرباط.

وأكمل أبوريدة سيطرته على الاتحادات القارية والدولية، عقب فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم منذ أسابيع قليلة.