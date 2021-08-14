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تسود حالة من الترقب بين أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادى الزمالك لقرار محكمة القضاء الإدارى، صباح غدا الأحد، لحسم عودة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب.
وتعلن المحكمة اليوم قرارها فى الشق الموضوعى بعودة مرتضى منصور لرئاسة النادى أو تأجيلها.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.