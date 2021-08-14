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هل يعود لرئاسة ؟ القضاء الإداري يقرر غدًا

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هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟ القضاء الإداري يقرر غدًا هل يعود لرئاسة ؟ القضاء الإداري يقرر غدًا

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تسود حالة من الترقب بين أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادى لقرار محكمة القضاء الإدارى، صباح غدا الأحد، لحسم عودة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس .

وتعلن المحكمة اليوم قرارها فى الشق الموضوعى بعودة مرتضى منصور لرئاسة النادى أو تأجيلها.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

المصرى اليوم

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