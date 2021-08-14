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تسبب حسين السيد عضو اللجنة الفنية المؤقتة التى تدير نادى الزمالك فى فشل صفقة ضم عماد نبيل دونجا، لاعب وسط نادى بيراميدز، لصفوف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعدما تجاهل تكليف اللجنة له بالاجتماع مع اللاعب والاتفاق معه على الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم المقبل، تمهيدا لبدء التفاوض الرسمى مع إدارة بيراميدز.
ووفقًا لأحد اعضاء اللجنة المؤقتة بالزمالك، فإن الأزمة الأخيرة التى تسبب فيها حسين السيد قد تعوق إتمام الصفقة وتضيّع على النادى ضم دونجا الاختيار الأول للجهاز الفنى لتدعيم خط وسط الأبيض بجوار طارق حامد.
وقال عضو اللجنة، الذى رفض ذكر اسمه، إن دونجا أجرى اتصالا بحسين السيد، المشرف على الكرة بالفريق الأول، للاتفاق على موعد للاجتماع معه إلا أن حسين السيد تعامل مع اللاعب بطريقة غير لائقة وقال له بالحرف الواحد: «هنشوف أمورنا وبعدين نرجعلك يا دونجا عشان لسه الوقت بدرى»، الأمر الذى أثار استياء اللاعب وغضبه بسبب عدم تقديره من المسؤول عن الكرة بالقلعة البيضاء.