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فشل صفقة «دونجا» مع بسبب حسين السيد.. واستياء لدى لاعب بيراميدز

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فشل صفقة «دونجا» مع الزمالك بسبب حسين السيد.. واستياء لدى لاعب بيراميدز فشل صفقة «دونجا» مع بسبب حسين السيد.. واستياء لدى لاعب بيراميدز

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تسبب حسين السيد عضو اللجنة الفنية المؤقتة التى تدير نادى فى فشل صفقة ضم عماد نبيل دونجا، لاعب وسط نادى بيراميدز، لصفوف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعدما تجاهل تكليف اللجنة له بالاجتماع مع اللاعب والاتفاق معه على الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم المقبل، تمهيدا لبدء التفاوض الرسمى مع إدارة بيراميدز.

ووفقًا لأحد اعضاء اللجنة المؤقتة بالزمالك، فإن الأزمة الأخيرة التى تسبب فيها حسين السيد قد تعوق إتمام الصفقة وتضيّع على النادى ضم دونجا الاختيار الأول للجهاز الفنى لتدعيم خط وسط الأبيض بجوار طارق حامد.

وقال عضو اللجنة، الذى رفض ذكر اسمه، إن دونجا أجرى اتصالا بحسين السيد، المشرف على الكرة بالفريق الأول، للاتفاق على موعد للاجتماع معه إلا أن حسين السيد تعامل مع اللاعب بطريقة غير لائقة وقال له بالحرف الواحد: «هنشوف أمورنا وبعدين نرجعلك يا دونجا عشان لسه الوقت بدرى»، الأمر الذى أثار استياء اللاعب وغضبه بسبب عدم تقديره من المسؤول عن الكرة بالقلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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