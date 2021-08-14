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الشاعر وليد توفيق: أقبل بالزواج من امرأة مليئة بالأخطاء.. ولكن

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الشاعر وليد توفيق: أقبل بالزواج من امرأة مليئة بالأخطاء.. ولكن الشاعر وليد توفيق: أقبل بالزواج من امرأة مليئة بالأخطاء.. ولكن

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قال الشاعر وليد توفيق، إن اللوم والعتاب بين الأزواج لا يجب أن يحدث بعد انتهاء أي مشكلة، معقبًا: «لما الراجل والمرأة يكون بينهم مشكلة ويتكلموا حلو، تبقى المشكلة انتهت، ما ينفعش تيجي تتكلم معاه تاني».


وأضاف «توفيق»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أن انفصاله عن زوجته ليس بسبب زوجته، ولكن بسبب عيب فيه، متابعًا: «الانفصال قرارا يأتي من الرجل، وليس من المرأة، المرأة ممكن تقول وهي عصبية طلقتي، والراجل لو ماعندوش حكمة هيطلق كل نصف ساعة».

وأشار إلى أنه يقبل بالزواج من امرأة مليئة بالأخطاء، ولكن بشرط أن يكون قادرا على الإصلاح، معقبًا: «التفكير في الزواج لدى الرجال لا يتوقف، حتى إذا كان الرجل متزوج أربعة».

المصرى اليوم

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