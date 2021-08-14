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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، إن عزبة أبوقرن في مصر القديمة هي أخر منطقة عشوائية يتم نقل أهاليها لمناطق أمنة ومطورة، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة العشوائيات والقضاء عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العشوائيات في مصر قاربت من الانتهاء، وأن الحق في السكن هو من أهم حقوق الإنسان.

وواصل نقيب الزراعيين، أن كل أهالينا بعد نقلهم من العشوائيات سعداء لأنهم أصبحوا يعيشون في سكن كريم، والدولة تقدم الدعم اللازم من أجل توفير سكن كريم لكل المصريين، وأن الدولة تنفق الملايين من أجل توفير سكن كريم لكل المصريين.

وتابع أن مشروع حياة كريمة جاء من أجل تحسين أوضاع أهلنا في الريف، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تستهدف أيضًا أهالينا في الحضر من خلال سلسلة من التطويرات.

وأشار الدكتور سيد خليفة إلى أن رئيس الوزراء أكد اليوم على حق المواطن المصري في الحق في سكن كريم، وأن الرئيس السيسي وجه الدعوة للمجتمع المدني لمشاركة الحكومة لتحسين جودة الحياة لكل المصريين.

وأتم، أن الرئيس السيسي جلس مع عدد من الأسر المصرية اليوم، وهم بعد نقلهم من العشوائيات إلى سكن كريم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق جودة عالية للسكن من أجل المصريين.