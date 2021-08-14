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بايدن يحذر طالبان من رد عسكري «سريع وفوري» إذا هاجمت القوات الأمريكية

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بايدن يحذر طالبان من رد عسكري «سريع وفوري» إذا هاجمت القوات الأمريكية بايدن يحذر طالبان من رد عسكري «سريع وفوري» إذا هاجمت القوات الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «أبلغنا ممثلي طالبان في الدوحة أن أي عمل يضع مهمتنا وأفرادنا في خطر سيواجه من القوات الأمريكية».

وتابع بايدن، في خطاب مساء السبت: «سمحت بنشر قرابة 5000 جندي أمريكي للتأكد من إجراء انسحاب منظم وآمن للموظفين الأمريكيين بأفغانستان».

وأردف: «طلبت من وزير الخارجية دعم الرئيس غني والقادة الأفغان في سعيهم لمنع إراقة الدماء والتوصل لتسوية، وأمرت قواتنا المسلحة واستخباراتنا باليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية في أفغانستان».

وأكد أن «بقاءنا لسنة أو 5 سنوات أخرى في أفغانستان لن يحدث فرقا إذا كان الجيش الأفغاني لا يسيطر على بلاده»، مضيفًا أن «الوجود الأمريكي الدائم وسط صراع أهلي في بلد آخر ليس خيارا مقبولا بالنسبة لي».

وشدد على أن «الصفقة التي أبرمها الرئيس السابق () وورثتها عنه تركت طالبان في موقع هو الأقوى عسكريا لها منذ 2001».

المصرى اليوم

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