جمعية بناء تختتم برنامج "الإنجليزية" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

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كرّمت 59 أمًا وطالبة من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية

كرّمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 59 أمًا وطالبة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية بعد مشاركتهن في برنامج اللغة الإنجليزية المقام بمركز التعليم المستمر التابع للجامعة وذلك بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية عبدالكريم الهويش ومدير عام الجمعية بالإنابة الدكتورعبدالله السبيعي، ومدير إدارة البرامج بالجمعية محمد بالطيور.

وأوضح الدكتور السبيعي أن المشاركات من مستفيدي الجمعية اجتزن البرنامج في المستوى (A1) حيث كانت مدة المستوى شهرين، وأضاف أنه تم خلال الحفل استعراض عينة من مخرجات الطالبات من جميع المراحل والاستماع إلى كلمات نيابة عن طالبات كل مرحلة بما فيهن الأمهات باللغة الإنجليزية، وأضاف الدكتور السبيعي أن الطالبات استعرضن أيضًا بعض المهارات والمعارف التي اكتسبنها خلال زيارتهن في القاعات الدراسية بعد الحفل.

وأشار "السبيعي" إلى أن هذا البرنامج أحد أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم بهدف صقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وأشاد بالدور البارز الذي قامت به جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في إطار تعاونها مع الجمعية، متطلعًا إلى مزيدٍ من التعاون بين الجامعة والجمعية بما يحقق فرصًا تعليمية متميزة لمستفيدي الجمعية.

يُذكر أن البرنامج تضمن دورة تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للأمهات والطالبات تهدف إلى تعليم وبناء المهارات في اللغة الإنجليزية وكيفية التواصل بمجالات التعلم والعمل والمواقف اليومية، والمساهمة في تعزيز ثقة المستفيدات بأنفسهن، والانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة حياتهن، سواء العلمية أو العملية جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.