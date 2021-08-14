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كارتيرون يكشف أسباب الفوز على الإسماعيلي.. ويؤكد لدينا بدائل الونش وعبدالشافي

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كارتيرون يكشف أسباب الفوز على الإسماعيلي.. ويؤكد لدينا بدائل الونش وعبدالشافي كارتيرون يكشف أسباب الفوز على الإسماعيلي.. ويؤكد لدينا بدائل الونش وعبدالشافي

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أنه سعيد جدا وراض عن أداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز، موضحا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول.

وأوضح المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول.

كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبدالشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

وتابع كارتيرون أن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

وشدد كارتيرون على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، مضيفا أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج باللقب.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 70 نقطة يتصدر بها ترتيب جدول الدوري.

المصرى اليوم

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