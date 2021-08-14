لاعب الاتحاد السكندري يقرر الرحيل عن زعيم الثغر

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اتخذ صبري رحيل الظهير الأيسر لنادي الاتحاد السكندري قراره بالرحيل وعدم تجديد تعاقده مع زعيم الثغر، وكانت جلسة قد جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي لإقناعه بالتجديد غير أن رحيل حسم أمره بخوض تجربة جديدة والاكتفاء بما قدمه.

وكان حسام حسن المدير الفني قد طالب في وقت سابق بالتجديد للاعب في ظل قناعته بإمكانياته ودوره في الفريق ومع تزايد الاعتماد عليه أساسيا في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد رحيل بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لإدارة الاتحاد السكندري، ويدرس رحيل حاليا العديد من العروض وعلي رأسها نادي فاركو الصاعد حديثا لدوري الأضواء، والتي يسعي من خلالها إلى المشاركة أساسيا.