رئيس الجزائر: الحرائق المشتعلة في وقت واحد مفتعلة

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قام رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون اليوم السبت بزيارة جرحى الحرائق بمستشفى عين النعجة العسكري والدويرة بالعاصمة.

وكان تبون مرفوقا بالفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، حيث حيا أبطال الواجب الوطني ووصفهم بالمجاهدين كما عرج الرئيس إلى مستشفى الدويرة أين زار المصابين المدنيين.

وخلال تفقده الجرحى قال الرئيس تبون إنه سيتم معالجة المصابين بالحروق في أي مستشفى آخر يملك الإمكانيات حتى وإن اقتضى الأمر سنرسل المصابين بالحروق للعلاج في الخارج.

كما أكد على أن الحرائق المشتعلة في وقت واحد مفتعلة وستسمعون وترون الحقيقة.

وبخصوص قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل ترحم الرئيس تبون على المرحوم واكد ان ما وقع ببلدية الأربعاء ناث ايراثن جريمة. في حين برأ الرئيس تبون منطقة تيزي وزو وقال انه لا علاقة لها بتلك الجريمة.

وأضاف الرئيس «أعرف أهل الأربعاء ناث ايراثن جيداً ولا علاقة لهم بتلك الجريمة».

وشهد الإثنين الماضي عدة ولايات من الوطن حرائق الغابات مست كل من تيزي وزو، بجاية، البويرة ،المدية، سكيكدة، جيجل وقالمة. مخلفة وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكري وكذا خسائر كبير في المحاصيل والثروة الغابية بالإضافة المواشي