تركت زوجته المنزل وطلبت الطلاق.. عامل يمزق جسده بآله حادة بسوهاج

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مزق عامل جسده بآلة حادة «كاتر» بدائرة مركز طهطا في سوهاج، وقطع وتر يده اليسرى وأصاب نفسه بجروح قطعية متفرقة في الرقبة والساعد الأيسر، لمروره بحالة نفسيه سيئة عقب ترك زوجته للمنزل.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى طهطا العام، بوصول حسن رمضان، 40 سنة، عامل، مصابا باشتباه قطع بوتر اليد اليسرى وجروح قطعية متفرقة بالرقبة والساعد الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وإجراء الإسعافات اللازمة له وحجزه بقسم الجراحة العامة تحت الملاحظة الطبية.

انتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وبسؤال «أحمد.م.ع»، 29 سنة، عامل، قال إنه أثناء تواجد المصاب برفقته بالمنزل دخل دورة المياه وأحدث إصابته بنفسه باستخدام آلة حادة لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات مع زوجته قامت على إثرها بترك المنزل.

وبسؤال والد المصاب، 71 سنة، عامل، أكد صحة ذلك ونفى الشبهة الجنائية، وأضاف أن ابنه يعاني من أزمة نفسية منذ فترة، بسبب ترك زوجته المنزل وطلبها الطلاق.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.