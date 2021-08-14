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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.