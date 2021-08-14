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فريق ماء الأهلى يواجه منتخب وديا استعدادا للموسم الجديد

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فريق ماء الأهلى يواجه منتخب مصر وديا استعدادا للموسم الجديد فريق ماء الأهلى يواجه منتخب وديا استعدادا للموسم الجديد

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يواصل الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة وليد عزت إلى تجهيز كل اللاعبين، قبل انطلاقة مباريات الدوري وكأس .

ويخوض الفريق مباراة ودية في التاسعة مساء الاثنين المقبل، أمام منتخب مصر لكرة الماء، في إطار الاستعداد القوي للموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأكد وليد وصفي، المدرب العام لفريق كرة الماء بالأهلي، أن الفريق يسير بشكل جيد خلال فترة الإعداد، مؤكدًا حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للوصول لأعلى مستوى فني وبدني.

وأشار إلى أن المنافسة في الموسم الجديد صعبة، وكل الأندية قامت بتدعيم نفسها بشكل قوي، ولكن يبقى هدف الجهاز الفني واللاعبين، هو التتويج بالألقاب، للعودة من جديد للتربع على عرش كرة الماء في مصر.

وأكد المدرب العام أن فريق الأهلي لكرة الماء يضم عناصر مميزة، وتم دمج أصحاب الخبرة مع اللاعبين الشباب، بالإضافة للتعاقد مع صفقات مميزة، مشيرًا إلى أن تشكيلة الأهلي الحالية رائعة للغاية، وتم تدعيم كل المراكز التي كان يحتاجها الفريق.

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسي محللًا للأداء، وأحمد أكرم أخصائي تأهيل.

المصرى اليوم

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