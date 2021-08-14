عصام مرعي: الأهلي قدم شوطا كبيرا أمام إنبي

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أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة إنبي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، بتقدم الفريق الأحمر، بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم شوط كبير أمام انبي، حيث سيطر لاعبوه على المباراة بالكامل».

وأضاف: «الأهلي يستحق التقدم بهدفين، وكان من الممكن أن يحرز أكثر من هدفين، لو نجح اللاعبون في استغلال الفرص التي أتيحت لهم».