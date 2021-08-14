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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة النائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سفر البعثة المصرية البارالمبية المسافرة إلى اليابان للمشاركة في الدورة البارالمبية بطوكيو، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 5 سبتمبر 2021، بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة والنائب محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب.

كما تم الكشف عن ملابس البعثة الرياضية والزى الرسمى الخاص بها.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية تحت رئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر جلياً في الفترة الماضية.

أضاف أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب بذلت جهدا كبيرا من اجل تجهيز اللاعبين الأبطال للتأهل إلى بارالمبياد طوكيو، ومن ثم المشاركة في البارالمبياد والحصول على العديد من الميداليات.

وأشار صبحي إلى أن الخطة الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة لرعاية اللاعبين الرياضيين الاولمبيين والبارالميين تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في اولمبياد طوكيو.

واختتم صبحي كلمته متمنياً أن تحصد البعثة المصرية أكبر عدد من الميداليات، خاصة وأن مشاركة مصر السابقة في بارالمبياد ريو عام 2016، استطاعت مصر خلالها الحصول على 12 ميدالية (3 ذهب- 5 فضة- 4 برونز)، وموجها حديثه للرياضيين المصريين انهم هم واجهة مصر المشرفة ويمثلون مصر في البطولة، متمنياً التوفيق لهم جميعاً.



فيما أعرب السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الصحفي للاعلان عن بعثة مصر البارالمبية، مؤكدا ان الرياضة تجمع الشعوب تحت سقف واحد في منافسات تسودها روح الحب والتسامح بين الجميع.

وتقدم السيد السفير بالترحيب بكل البعثة المصرية التي ستشارك في بارالمبياد طوكيو، مؤكدا انهم في ضيافة بلدهم الثاني اليابان.

داعيا جميع اللاعبين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من اللجنة المنظمة لحماية اللاعبين والبعثة من فيروس كورونا.

ومن جانبها وجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

مؤكدة أن اللجنة البارالمبية ستنافس بقوة في منافسات البطولة، مضيفة انها وجدت كل الدعم من وزارة الشباب والرياضة في تقديم كل الدعم والمساعدة للجنة البارالمبية المصرية واللاعبين لتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة والفوز بميدالية، من خلال توفير المعسكرات المختلفة والاحتكاك المتميز.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أنهت بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية، كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين، والتي من المقرر لها ان تغادر يومي 19-20 أغسطس 2021 للمشاركة في البطولة.

حضر المؤتمر العديد من رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، وعدد من السادة النواب والاعلاميين وابطال مصر المشاركين في الدورة والاجهزة الفنية.