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خبير أسوق مال: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة انطلاق نحو العالمية

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خبير أسوق مال: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة انطلاق نحو العالمية خبير أسوق مال: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة انطلاق نحو العالمية

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قال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، إن إدراج شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية هي خطوة جريئة للغاية، متوقعا أن يتم إدراج أسهم الشركة أيضا في الأسواق المالية العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة هو انطلاق نحو العالمية.

وتابع وائل النحاس، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية ضاعف من قيمتها بعد إنشائها، موضحا أن طرح الشركات في البورصة تحت الإنشاء يختلف بعد التأسيس.

وأكد خبير أسواق المال أن الرئيس عبدالفتاح عالج التشوهات في الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحا أن الاقتصاد المصري سوف يحقق نجاحات ويتخطى الناتج المحلي أكثر من 700 مليار دولار، وبالتالي ستكون مؤهلة لأن تكون من أقوى 20 في العالم خلال العامين المقبلين.

واستطرد خبير أسواق المال أن إعادة تنمية الريف تضاف إلى إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق طفرة اقتصادية تساعده في الوصول لاقتصاديات الدول السبع الكبرى، وبذلك فإن مصر على أبواب مجموعة العشرين خلال العامين القادمين.

وتوقع الدكتور وائل النحاس تحقيق البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في جلسة تعاملات بداية الأسبوع غدا الأحد بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي باقتراب طرح شركة العاصمة الإدارية في سوق المال.

تمنى الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، أن تكون البورصة المصرية عالمية، متابعا: «لابد أن يكون للمواطن دور في الحفاظ على موارد الدولة».

وقال خبير أسواق المال إن مشروع الجلالة هو للأجيال القادمة في مصر، موضحا أن كل أنواع السياحة أصبحت موجودة في مصر، مطالبا بأن يتم استقطاب مصر كل السياحة الموجودة في العالم، كما أن مصر لديها البنية التحتية اللازمة لأن تكون مقصد سياحي عالمي.

المصرى اليوم

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