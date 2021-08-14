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عالم أزهري: الإسلام لا يعرف العنف ضد المرأة

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عالم أزهري: الإسلام لا يعرف العنف ضد المرأة عالم أزهري: الإسلام لا يعرف العنف ضد المرأة

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قال الشيخ على محفوظ، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام لا يعرف العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أن كثيرا من رجال الدين يبدأون كلامهم بسماحة الإسلام وانفتاحه على قضايا المرأة، وأن الرسالة المحمدية جاءت لتعطي المرأة حقوقا لم تكن لتحصل عليها من قبل.

وأضاف «محفوظ»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الإسلام شرع المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن الخطوة التالية ليس فيها سوى إهانة المرأة، والتفكير في كيفية السيطرة عليها ومنعها من التمتع بأقل قواعد الحياة البسيطة.

وتابع: ظاهرة «ضرب الزوجة» من أسوأ المظاهر، وهي رؤية يصح وصفها بـ«المسمومة» من شأنها الحط من كرامة المرأة التي أمر الله تبارك وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتكريمها، والإحسان إليها، والإشفاق على ضعفها، بعكس ما هو واقع من ضربها وشتمها وإهانتها وإيذائها، وكما قال صلى الله عليه وسلم «رفقا بالقوارير»، وفي حديث آخر «استوصوا بالنساء خيرا».

المصرى اليوم

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