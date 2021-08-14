مستشار الرئيس: إذا استمرت زيادة أعداد إصابات كورونا سندخل في الموجة الرابعة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكل يوم تكون الزيادة أكثر من اليوم الذي سبقه، لافتا إلى أن الزيادة ليست كبيرة لكنها متزايدة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «لا يمكن القول إن مصر دخلت في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ويمكن القول إن هناك نشاطا نسبيا في زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة«، مؤكدا أن أرقام الإصابات الرسمية زادت 3 مرات.

وأوضح تاج الدين: «إذا استمرت أعداد الإصابات في الزيادة من الممكن أن ندخل في موجة رابعة من كورونا.. هناك زيادة في حالات الإصابة بالفيروس عالميا أكثر من مصر بكثير».