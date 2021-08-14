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عالم أزهري: الدين الإسلامي يرفض كل صور التدين السلبي

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عالم أزهري: الدين الإسلامي يرفض كل صور التدين السلبي عالم أزهري: الدين الإسلامي يرفض كل صور التدين السلبي

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قال الشيخ على محفوظ، من علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي يرفض كل صور التدين السلبي‮ ‬الذي‮ ‬يعزل المسلم عن الحياة الطيبة المرحة،‮ ‬كما‮ ‬يرفض ويدين قتل روح الأمل في‮ ‬نفوس المسلمين،‮ ‬ويطالب المسلم بأن‮ ‬يعيش كل عمره راغباً في‮ ‬الحياة،‮ ‬ساعياً إلى تحسين أحواله العلمية والصحية والمعيشية،‮ ‬مستمتعاً بالطيبات من دون سرف أو مخيلة.

وأضاف «محفوظ»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه ‮ما دام الإنسان‮ ‬يتعب ويكدح ويشقى فلا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يحرم أهله ومن هم تحت ولايته من نعم الله‮، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة تغيب عن عقول بعض الناس ممن فهموا الإسلام فهماً خاطئاً،‮ ‬فنشروا ثقافة الحرمان تحت شعار الزهد في‮ ‬الحياة،‮ ‬وهو زهد لا‮ ‬يرضاه الإسلام لأتباعه.

وتابع: يقول الحق سبحانه‮ وتعالي "‬وابتغ‮ ‬فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا‮"، ‬أي‮ ‬قدم في‮ ‬دنياك من أعمال الطاعات وأعمال الخير مما‮ ‬ينجيك وما‮ ‬يفيدك وينفعك في‮ ‬الآخرة،‮ ‬وخذ من الدنيا ما‮ ‬يحقق لك طموحاتك ويجلب لك طيب العيش،‮ ‬فالله‮- ‬سبحانه‮- ‬يحب أن‮ ‬يرى أثر نعمته على عباده‮.‬

المصرى اليوم

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