عالم أزهري: الدين الإسلامي يرفض كل صور التدين السلبي

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قال الشيخ على محفوظ، من علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي يرفض كل صور التدين السلبي الذي يعزل المسلم عن الحياة الطيبة المرحة، كما يرفض ويدين قتل روح الأمل في نفوس المسلمين، ويطالب المسلم بأن يعيش كل عمره راغباً في الحياة، ساعياً إلى تحسين أحواله العلمية والصحية والمعيشية، مستمتعاً بالطيبات من دون سرف أو مخيلة.
وأضاف «محفوظ»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه ما دام الإنسان يتعب ويكدح ويشقى فلا ينبغي أن يحرم أهله ومن هم تحت ولايته من نعم الله، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة تغيب عن عقول بعض الناس ممن فهموا الإسلام فهماً خاطئاً، فنشروا ثقافة الحرمان تحت شعار الزهد في الحياة، وهو زهد لا يرضاه الإسلام لأتباعه.
وتابع: يقول الحق سبحانه وتعالي "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا"، أي قدم في دنياك من أعمال الطاعات وأعمال الخير مما ينجيك وما يفيدك وينفعك في الآخرة، وخذ من الدنيا ما يحقق لك طموحاتك ويجلب لك طيب العيش، فالله- سبحانه- يحب أن يرى أثر نعمته على عباده.