هل يمكن إجراء جراحات السمنة لكبار السن؟.. استشاري يجيب

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السمنة في كبار السن مشكلة كبيرة وفي منتهى الخطورة، حيث أنها تُسبب العديد من الأمراض مثل السكر والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يجعلهم يحملون معهم دائمًا حقيبة أدوية ضخمة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الأمراض المصاحبة للشيخوخة المتعلقة بالسمنة الحل فيها هو إنقاص الوزن، فإذا كان عمر المريض يتعدى الـ 60 إلى 65 عاما فيمكنه إجراء جراحة السمنة مثل التكميم والتحويل، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتقييم الجانب الصحي، فإذا كانت تلك الفحوصات جيدة بعد تقييم حالة القلب والكبد والتأكد من الحالة الصحية للجهاز التنفسي يتم إجراء الجراحة.

وتابع: "إجراء تلك الفحوصات هدفها الأول هو تقييم الحالة الصحية؛ أما السن فليس عائقًا تمامًا لإجراء العملية، والهدف من إنقاص الوزن لكبار السن هو القدرة على الحياة بشكل أفضل، حيث يستطيع التحرك بسهولة والتخلص من حقائب الأدوية الملازمة له دائما، مع التخلص من كافة الأمراض المصاحبة له".

وأشار أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إلى أنه إذا وجد في الفحصوات أي خطورة على المريض لإجراء العملية لا نقوم بالطبع بإجرائها، ونُقدم للحالة بدائل غير جراحية.