إزالة تعد على أملاك الدولة بإحدى قرى مطوبس

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تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة حالة تعدي على 750 متراً على أراضي أملاك الدولة،تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة،وبناءا على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع ياسر خداش ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة التعدى من أحد المواطنين بقرية الجاهل التابعه للوحده القروية بمنية المرشد على أراضى أملاك الدولة مساحة 750 متر مربع بإنشاء 30 قاعدة خرسانية ،ويخرج منها أشاير حديد لإنشاء ملعب خماسي ،وتم التحرك على الفور وازالة التعدى، واتخاذ الإجراءات القانونية.