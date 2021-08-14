٢٨٦.٣٩ مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية في 2021

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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية، عن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من منتجات زراعية ومحاصيل حقلية ونباتات عطرية وطبية إلى الأسواق العالمية والأوربية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتي نهاية شهر يوليو الماضي٢٠٢١ قد بلغت نحو ٢٨٦.٣٩ مليون دولار وذلك بكمية إجمالية قدرها ١٩٤٧٥٧٠٣ طن منها ١٨١٣٧٩٧٦ طن من الفاكهة الطازجة والمجمدة و٩٢٢ طن من الخضروات الطازجة والمجمدة و١٣٣٦٧٧٤ طن من المحاصيل الحقلية والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية ودول الإتحاد الأوروبي.

وأوضح أن إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال تلك الفترة قد بلغ ٢٣٦٩ شهادة منهم ١٤ شهادة فقط خلال شهر يوليو.

وأشار المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلى أن اجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر يوليو الماضى فقط بلغ نحو ٦٧٠٢٣٥ دولار وذلك لكمية قدرها ٦٠٧ طن والتى شملت تصدير منتجات عصير برتقال ولب مانجو ولب جوافة وفول سوداني وسمسم ابيض ولب قرع وبصل بودرة وبطاطا.

وتم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من ايطاليا واسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا والكويت.