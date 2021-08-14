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عصام مرعي معلقًا على ثنائية الإسماعيلي: «الكورة عاوزة تدي للزمالك»

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عصام مرعي معلقًا على ثنائية الإسماعيلي: «الكورة عاوزة تدي للزمالك» عصام مرعي معلقًا على ثنائية الإسماعيلي: «الكورة عاوزة تدي للزمالك»

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أشاد عصام مرعي، نجم الأسبق، بالسمتوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال مباراة الإسماعيلي.

وكان الزمالك، حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في البماراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «(الكورة عاوزة تدي للزمالك)، الفريق الأبيض كان الأفضل خلال شوطي اللقاء».

وأضاف: «ربنا بيعطي للمجتهد، والزمالك كان الأفضل، لذلك استحق الفوز بالمباراة»، مضيفًا: «الفريق الأبييض لديه إصرار كبير على تحقيق التتويج بالدوري هذا الموسم، وهذا ظهر جليًا في أداء اللاعبين في المباريات الأخيرة».

المصرى اليوم

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