أخبار عاجلة

حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور) -
تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب -
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 -
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021 -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد موسى: وصلت لأعلى احتياطي بتاريخها.. والمواطن يشاهد المشروعات الكبرى أسفل منزله

Print
أحمد موسى: مصر وصلت لأعلى احتياطي بتاريخها.. والمواطن يشاهد المشروعات الكبرى أسفل منزله أحمد موسى: وصلت لأعلى احتياطي بتاريخها.. والمواطن يشاهد المشروعات الكبرى أسفل منزله

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح كان واضحًا كالعادة خلال افتتاح عدد من الوحدات السكنية بمدينة بدر، وصارح المواطنين في عدد من الموضوعات.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس تحدث صراحة لأول مرة عن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.

ولفت موسى إلى أن أصول شركة العاصمة الإدارية بين 3 و4 مليارات جنيه، وحديث الرئيس عنها اليوم أتبعه انفراجة من المستثمرين.

وأكد موسى أن في مثل هذه الأيام قبل نحو 8 سنوات لم يكن فيها أموال ولا احتياطي نقدي، ولكن بالنظر للأمور حاليًا، فقد وصلت مصر لأعلى احتياطي في تاريخها وتنفذ مشروعات في كل القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة تكلفت نحو 30 مليار دولار، موضحًا أن هذا عائد في صالح المواطن المصري، الذي بات يشاهد المشروعات الكبرى أسفل منزله مثل «حياة كريمة».

واستطرد موسى بأن المشاريع التي يتم تنفيذها لا تنحصر في الكباري فقط، وإنما هذا لا يمنع أن لها أهمية كبيرة في الطرق تسهل أمورًا كثيرةً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه