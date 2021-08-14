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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا كالعادة خلال افتتاح عدد من الوحدات السكنية بمدينة بدر، وصارح المواطنين في عدد من الموضوعات.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس تحدث صراحة لأول مرة عن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.

ولفت موسى إلى أن أصول شركة العاصمة الإدارية بين 3 و4 مليارات جنيه، وحديث الرئيس عنها اليوم أتبعه انفراجة من المستثمرين.

وأكد موسى أن مصر في مثل هذه الأيام قبل نحو 8 سنوات لم يكن فيها أموال ولا احتياطي نقدي، ولكن بالنظر للأمور حاليًا، فقد وصلت مصر لأعلى احتياطي في تاريخها وتنفذ مشروعات في كل القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة تكلفت نحو 30 مليار دولار، موضحًا أن هذا عائد في صالح المواطن المصري، الذي بات يشاهد المشروعات الكبرى أسفل منزله مثل «حياة كريمة».

واستطرد موسى بأن المشاريع التي يتم تنفيذها لا تنحصر في الكباري فقط، وإنما هذا لا يمنع أن لها أهمية كبيرة في الطرق تسهل أمورًا كثيرةً.