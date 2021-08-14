ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 بعد مباريات اليوم .. ليفربول ليس على قمة البريميرليج

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ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 - 2022 بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى التي أقيمت اليوم السبت 14-8-2021 تصدر فريق مانشستر يونايتد ترتيب المسابقة بفارق الأهداف الذي سجلها في شباك ليدز يونايتد، الشياطين الحمر فاز بخماسية لهدف على ليدز يونايتد في الجولة الأولى.

واحتل ليفربول المركز الثالث على الرغم من ثلاثيته في شباك نورويتش سيتي، ويسبقه تشيلسي الذي فاز أيضا بثلاثية على حساب كريستال بالاس.

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، افتتح أهدافه في الدوري الجديد بعدما سجل صاروخا في شباك نوريتش سيتي عند الدقيقة 73. وسجل محمد صلاح هدفه رقم 96 في الدوري الإنجليزي والـ 126 بقميص الريد في كافة المسابقات الأوروبية والمحلية بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح استلم الكرة عند على حدود منطقة الجزاء لفريق نوريتش سيتي، واستلمها بيسراه وسددها صاروخا في شباك نوريتش سيتي، ليعزز محمد صلاح تقدم فريقه في الجولة الأولى بالهدف الثالث.

بهدف محمد صلاح أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الخامس على التوالي.

نجح مهاجم ليفربول في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال المباراة الأولى من الموسم- وهو إنجاز حققه أيضًا قبل محمد صلاح، تيدي شيرينجهام في توتنهام هوتسبير (1992/93- 1995/96).

بدأ محمد صلاح هذه السلسلة المثيرة للإعجاب في أول ظهور له مع النادي قبل أربع سنوات في واتفورد، حيث تخطى الحارس هيوريلهو جوميز ليضع الريدز في المقدمة 3-1 في المباراة.

كان الدولي المصري على قائمة الهدافين مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لموسم 2018-2019، مما وضع فريق كلوب في المقدمة من مسافة قريبة ضد وستهام يونايتد بعد أن سجل محمد صلاح من عرضية أندي روبرتسون.

بدأ موسم 2019/20 الفائز فيه ليفربول باللقب بأناقة بعد اثني عشر شهرًا من فوزه على وست هام 4-0، حيث سجل الريدز أربعة أهداف على نورويتش سيتي في أمسية مريحة في آنفيلد.

وقام محمد صلاح بحركة قدم فعالة داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية اليسرى السفلية متجاوزا الحارس تيم كرول ليضاعف تقدم الفريق.

استمرت عادة الريدز في التسجيل من أجل المتعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم الثالث في الموسم الماضي، بعد فوزه 4-3 على أرضه أمام ليدز يونايتد.

عاد محمد صلاح صاحب القميص رقم 11 لليفربول إلى قمة مستواه مرة أخرى وسجل ثلاثية، بفضل ركلتي جزاء وسدد كرة قوية تجاوزت حارس ليدز إيلان موسلير.

لقاء ليفربول ضد نوريتش سيتي، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022، انطلق عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة. محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، يقود تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - شامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

حراسة المرمى: كارول.

الدفاع: جيبسون، هانلي، جيانوليس، آرونس.

الوسط: جيلمور، ميلو، لوكاس روب.

الهجوم: راشيكا، كانتويل، بوكي.

وتقدم المصري اليوم خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، حيث يخوض النجم المصري العالمي محمد صلاح فريقه في أول مباراة بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022.

لمشاهد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اضغط هنا

وهنا لمتابعة أبرز أحداث اللقاء لحظة بلحظة

بداية المباراة

د15: سيطرة متبادلة من الفريقين على مجريات اللعب بعد مرور ربع ساعة من أحداث اللقاء

د26: جووووول جوتا يسجل هدف ليفربول الأول من صناعة الملك محمد صلاح

نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

د60: نزول فيرمينو وفابينو بدلا من شامبرلين جوتا

د65: محمد صلاح يواصل تألقه ويصنع الهدف الثاني لـ فيرمينو

د73: جوووووووووول محمد صلاح يسجل الثالث من قذيفة من خارج منطقة الجزاء

يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

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لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على شبكة بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.