محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء حديقة الدراويش.. ويوجه بتطوير ورفع كفاءة سور نادى المنتزه

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قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء حديقة الدراويش، بشارع ١٩ امام الصالة المغطاة، والمحصورة بين عمارات الدبش ومنازل الحرفي بمسطح حوالى ٣٠٠٠ متر مربع بحي ثالث، لتكون منتزها عاما لأبناء المنطقة، ويتم عمل نصب تذكاري بها يحمل أسماء رموز النادي الإسماعيلي من قدامي اللاعبين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل، وتطوير منطقة الحرفي بعد إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع والمساحات المملوكة للمحافظة بالمنطقة.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل، بضرورة عمل بيارات لمياه الأمطار بشارع ١٩ المتفرع من شارع فؤاد عزيز غالي حتى الشارع التجاري (الفاصل بين نادي المنتزه ومساكن لحرفي) وعمل ازدواج للطريق بعرض ٢٤ متر وإيجاد مساحات إنتظار بالشارع بعرض الطريق لتخفيف السيولة المرورية، كما وجه بتركيب بلاط «انترلوك» بين العمائر وحديقة الدراويش التي تطل عليها وتوسيع الطريق بين الحرفي ومساكن الشيخ زايد.

وقرر المحافظ انشاء بوابتين لنادي المنتزه تطل على شارع ١٩، ووجه بتطوير نادي المتنزه كي يليق بمنظومة التطوير التي تتم في المنطقة بالكامل، وإعادة المظهر الجمالي والانضباطي لحديقة نادي المنتزه، بالإضافة إلى إنشاء وإعادة تأهيل سور نادي المنتزه مع البوابات الجديدة التي تطل على شارع ١٩.

وشملت الجولة متابعة تطوير المحاور المرورية الجديدة بشارع ١٩ المتفرع من شارع فؤاد عزيز غالي، والإطلاع على الرسم الكروكي للمشروع في موقع العمل.

وتفقد المحافظ امتدادا شارع المنتزه حتى ميدان الزهور، ووجه بإزالة كافة الإشغالات الموجودة في المنطقة بالكامل حتى يكتمل المظهر الجمالي للمنطقة بعد التطوير.

كما وجه المحافظ بفتح محاور مرورية جديدة بين شارعي فؤاد عزيز غالي، وشارع الزهور الرئيسي، وكذلك نقل جميع المرافق من كهرباء وتليفونات ومياه، والتي تتعارض مع أعمال التطوير في جميع الشوارع والمحاور التي يتم إصدار تعليمات بخصوصها .

كذلك تم التوجيه بأن يكون عرض الرصيف في شارع فؤاد عزيز غالي (١ متر) لتحقيق السيولة المرورية ومنع الإشغالات بالطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والعميد وائل حمزه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومحمود الصوري رئيس حي ثالث، والمهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري.