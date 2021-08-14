استشاري تغذية: الأنسولين المسبب الرئيسي للسمنة

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كشف الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، عن أن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابون بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يأ أنا يا هي»، والمذاع على فضائية «mix»، اليوم السبت، أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع، وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن كورس الحرق الدوبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.