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يهزم الإسماعيلي بهدفين ويوسع الفارق مع الأهلي في سباق الدوري

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الزمالك يهزم الإسماعيلي بهدفين ويوسع الفارق مع الأهلي في سباق الدوري يهزم الإسماعيلي بهدفين ويوسع الفارق مع الأهلي في سباق الدوري

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حقق فريق فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذا الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الدراويش عند ٣٧ نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون محمود جنش وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف اوباما وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وهاجم الزمالك في الدقائق الأولى، ورد الإسماعيلي بتسديدة من فخر الدين بن يوسف تمر بجوار القائم، وفي الدقيقة الخامسة ينقذ جنش مرماه من فرصة لشيلونجو، ويعتمد الزمالك على استغلال انطلاقات زيزو من الجبهة اليمنى لتهديد مرمى الدراويش.

وفي الدقيقة الحادية عشرة ينشط الزمالك ويهدد مرمى الإسماعيلي عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء، تمر من أمام مهاجمي الفريق، ويشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للخشونة، وتوالت محاولات الأبيض للتسجيل، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لحسين السيد لاعب الاسماعيلي للخشونة مع المثلوثي.

وفي الدقيقة ٣٢ يهدر سيف الجزيري فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم للأبيض بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكنه تباطأ في تسديدها ليبعدها الدفاع، وفي الدقيقة ٤٢ يهدر سيف الدين الجزيري فرصة محققة من انفراد بالمرمى قبل أن يهدر نفس اللاعب فرصة أخرى من رأسية أخرى تمر بجوار القائم. ويكثف الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك بحثا عن هدف التقدم، ‏وفي الدقيقة ٥٧ نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك، وفي الدقيقة ٥٩ نجح التونسي سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني للأبيض من ضربة رأسية.

وفي الدقيقة ٧١ ينقذ جنش مرمى الزمالك من تسديدة قبل أن ترتد لهجوم الدراويش ويبعدها الدفاع، ويسعى أبناء ميت عقبة للتعزيز، وفي الدقيقة ٨١ يدفع الجهاز الفني للزمالك بمروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري، وبعدها يدفع الجهاز الفني للأبيض بكل من شيكابالا وإسلام جابر بدلا من أوباما وفتوح، ويتراجع لاعبو الزمالك للتأمين الدفاعي في الدقائق الأخيرة، ويدفع الجهاز الفني للأبيض بمحمود عبدالعزيز بدلا من إمام عاشور لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد .

المصرى اليوم

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