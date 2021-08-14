مخرج «الطاووس»: فرح الزاهد ناشطة بشكل إنساني في قضايا حقوق المرأة

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قال رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، إن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وافقت على دورها في مسلسل«الطاووس» خلال 10 دقائق بمجرد معرفتها طبيعة الدور، ودون أن تتحدث في أي تفاصيل أخرى.

وتابع «عبدالعزيز»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أن أهم مشهد لفرح الزاهد في مسلسل «الطاووس» كان مشهد قتل زوجها، لافتًا إلى أنه غير طبيعة المشهد بناء على مناقشة مع «الزاهد»، معقبة: «غيرت تكنيك تصوير المشهد بالكامل، رغم أنها أول مرة تشتغل بناءً على مناقشة معاها».

وأضاف أنه لم يكن يعرف في البداية أن الفنانة فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، ولكن بعد ذلك علم هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه علم بأن فرح الزاهد ناشطة بشكل إنساني في قضايا حقوق المرأة، معقبًا: «ممكن تتخانق وتضرب حد عشان بدافع عن قضية».