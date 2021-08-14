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مخرج «الطاووس» يكشف تفاصيل جديدة عن المسلسل

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مخرج «الطاووس» يكشف تفاصيل جديدة عن المسلسل مخرج «الطاووس» يكشف تفاصيل جديدة عن المسلسل

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قال رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، إن المسلسل مستوحى من واقعنا، وليس من واقعة معينة، مشيرًا إلى أن البعض أثار واقعة معينة حول المسلسل في البداية، ولكنه لم يرد، لأن المسلسل من خلال عرض حلقاته المستقبلية سيرد على هذا الأمر.

وتابع «عبدالعزيز»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أن الدراما تعكس الواقع، وتعمل على لفت النظر للواقع، وهذا هو الهدف الرئيسي لمسلسل «الطاووس».

ولفت إلى أن المسلسل كان يدور حول تعامل المجتمع مع الضحية، والجاني، فأحيانًا يقوم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل الضحية لمذنبة، والجاني لضحية.

المصرى اليوم

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