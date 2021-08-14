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"نحن مضغوطين أغلق فمك" .. مسؤول إيراني يهدد "نجاد" باعتقال أقربائه

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"نحن مضغوطين أغلق فمك" .. مسؤول إيراني يهدد "نجاد" باعتقال أقربائه "نحن مضغوطين أغلق فمك" .. مسؤول إيراني يهدد "نجاد" باعتقال أقربائه
حذر الرئيس الأسبق من التحدث عن "طالبان"

كشف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم (السبت)، عن تلقيه تهديدًا شديد اللهجة من مسؤول أمني كبير، بعد تعليقات حذر فيها من مخاطر حركة طالبان الأفغانية على إيران.

وقال "نجاد" في مقطع نشرته قناة "إيران إنترناشيونال": "الأمن الإيراني هددني لأني حذرت من حركة طالبان، فقبل أسبوعين تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي لماذا تتحدث عن طالبان، والعصابة الأمنية الفاسدة، ونحن معرضون لضغوط شديدة، وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك".

وذكر أنه طلب من المسؤول الأمني الكشف عن أسماء من يمارسون الضغوط على الأجهزة الأمنية، فرد عليه بغضب قائلاً: "القضية بأيدينا، وفي حالة استمرارك بهذا السلوك، فسنتعامل مع رفاقك وأصدقائك، مثل بقائي ومشائي وجوان بيك وغيرهم".إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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