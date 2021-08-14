إقبال كبير من جماهير الاتحاد على شراء تذاكر مباراة الرائد

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سارعت جماهير نادي الاتحاد بكثافة إلى شراء تذاكر مواجهة الفريق أمام ضيفه الرائد المقررة الاثنين المقبل، في مباراة مقدمة عن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون هذا الظهور الأول للأصفر على ملعبه حينما يستضيف الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفور إعلان النادي طرح التذاكر عبر منصة "مكاني" بادرت الجماهير بشكل كبير إلى شرائها؛ إذ لم تكد تمضي ساعة من طرحها للبيع حتى بيع أكثر من 5 آلاف تذكرة.

وما زالت عملية البيع مستمرة. وبلغ عدد التذاكر المبيعة حتى إعداد هذا التقرير أكثر من 12 ألفًا.

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