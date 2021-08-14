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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تنفذ المشروعات بجودة كبيرة جدا، مردفا: «الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول، وأنا قاعد معاها كده حتة حتة».

وأضاف السيسى، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، السبت، أن هناك تصميمات كثيرة للمناطق الحرفية لنقل الناس إليها، موضحا: «خلونا ندى فرص عمل للناس المحيطة بالمكان، بس إنتو ساعدونا إنكم تثقوا في أنفسكم ومش هقول تطولوا بالكم علينا، الـ15 منطقة اللى بنتكلم عليها أقل ما فيها لو عايز أعملهم النهارده ممكن يكلفونا أكتر من 15 مليار جنيه».

ووجه الرئيس السيسى حديثه للواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «لو أنا قلتلك اعملهوملي تاخد منى كام»، ليرد الفار قائلا: «تاخد أكتر من الرقم اللي سيادتك قلته».