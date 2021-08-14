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توافد العديد من المهتمين بالشـأن الثقافي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، للمشاركة في فعاليات اليوم الثقافي، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، داخل قصر ثقافة المحلة تحت عنوان «العمل وبناء الأوطان»، حيث استهل مدير القصر أحداث اليوم بكلمة أكد خلالها أن مصر تحتاج لسواعد أبنائها الشرفاء من أجل استكمال العمل الجاد والبناء، مشيرا إلى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب مصر، بأنهم هم القادرون على كتابة التاريخ، لوطنهم بحماسهم وعزيمتهم.

وشدد الدكتور أيمن عيسى استشاري ادارة وتنمية الموارد البشرية، على أن مبادئ المواطنة والانتماء والتعايش السلمي، لابد وأن تكون هي السائدة داخل نفوس أبناء الوطن، مع التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهد لرفعتة وحماية اراضيه، مضيفا أن لكل مصري دور هام في التنمية ودفع عجلة التقدم، مع الحرص على عدم اهدار موارد الدولة الوطنية، واستعرض الصحفي محمد عبدالعظيم، ابرز النتائج المترتبة على العمل، ومن بينها، أنه مصدر الدخل الفردي للمواطن، كما أنه مصدر الدخل القومي للوطن، مشيرا إلى أن العمل يقلل البطالة في المجتمع، كما أنه له انعكاسات كبيرة على استقرار الأسرة، وبالتالي نلاحظ انخفاض في معدلات الجريمة، واختتم حديثه بدعوة جميع أفراد المجتمع بالسعي للعمل والاخلاص فيه.

شهد ختام اليوم الثقافي فقرات عديدة من المواهب الصغيرة والشابة من أبناء محافظة الغربية، حيث قدم الأطفال باقة من الأغنيات الوطنية والقصائد الشعرية في حب مصر، فيما شارك آخرون بلوحات فنية في الفن التشكيلي وفنون الخط العربي، هذا وقد حرصت إدارة القصر على منح المواهب شهادات تقدير للتميز في أعمالهم المقدمة.