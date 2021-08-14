جمعية اتصال: نولي أهمية خاصة لمشروعات الابتكار وريادة الأعمال

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قال المهندس محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، إن الأحداث التي مرت بها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا أتاح الفرصة للجمعية لإعادة هيكلة أنشطتها وتفعيل بعض الأنشطة والبرامج التدريبية، لتتم بصورة رقمية عبر المنصات الإلكترونية لشركة زووم ومايكروسوفت وسيسكو.



وأضاف «شديد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضي نظمت اتصال 32 لقاءً افتراضيًا استفادت منه عشرات الشركات الأعضاء في اتصال من خلال البرامج التدريبية لرفع كفاءة المتدربين من الشركات الأعضاء في اتصال؛ حيث أنفقت الجمعية أكثر من 6 ملايين جنيه على أنشطة التدريب ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين في الشركات المختلفة.

وتابع: «شركة اتصال تولي أهمية خاصة لمشروعات الابتكار وريادة الأعمال؛ لذلك فهي تدير مجمع الإبداع ببرج العرب وهو عبارة عن تحالف من 16 جهة أبرزهم جامعة الإسكندرية، والجامعة المصرية اليابانية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية البحث العلمي؛ بالإضافة لعدد آخر من الشركات الصناعية والاستشارية».