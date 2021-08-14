أخبار عاجلة

نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور) -
تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب -
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 -
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021 -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري تحول رقمي يوضح مفهوم الأمن السيبراني ومكوناته

Print
استشاري تحول رقمي يوضح مفهوم الأمن السيبراني ومكوناته استشاري تحول رقمي يوضح مفهوم الأمن السيبراني ومكوناته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، مفهوم الأمن السيبراني ومكوناته، مشيرًا إلى أن مفهوم الأمن السيراني يعني حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، قائلا: «كلمة سيبر أصبحت معتمدة ككلمة عربية وفقا للأمم المتحدة».

وأضاف «حجازي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الأمن السيبراني دوره تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية، والحفاظ على خصوصية المعلومات«.

وأوضح استشاري تشريعات التحول الرقمي، أن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين المهمة للمجتمع، مشيًرا إلى أن جميع المواطنين يوافقون على شروط التطبيقات الإلكترونية دون الحرص منه على بياناتهم الشخصية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور)

نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور)

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021