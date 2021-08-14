استشاري تحول رقمي يوضح مفهوم الأمن السيبراني ومكوناته

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، مفهوم الأمن السيبراني ومكوناته، مشيرًا إلى أن مفهوم الأمن السيراني يعني حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، قائلا: «كلمة سيبر أصبحت معتمدة ككلمة عربية وفقا للأمم المتحدة».

وأضاف «حجازي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الأمن السيبراني دوره تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية، والحفاظ على خصوصية المعلومات«.

وأوضح استشاري تشريعات التحول الرقمي، أن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين المهمة للمجتمع، مشيًرا إلى أن جميع المواطنين يوافقون على شروط التطبيقات الإلكترونية دون الحرص منه على بياناتهم الشخصية.