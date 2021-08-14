أرقام نورويتش ضد ليفربول: بداية مشرقة للريدز ورقم تاريخي لصلاح

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نجح ليفربول في تحقيق فوز كبير خارج قواعده بنتيجة 3-0 على حساب نورويتش سيتي، في الجولة الأولى من البريميرليج 2021/2022.

ولم يجد ليفربول صعوبة في التعامل مع الوافد الجديد للمسابقة، ونجح في انهاء الشوط الأول متفوقًا بهدف نظيف من توقيع البرتغالي ديوجو جوتا.

وفي منتصف الشوط الثاني، تمكن البديل روبرتو فيرمينو من مضاعفة النتيجة، ثم بعدها ب9 دقائق تمكن النجم المصري، محمد صلاح، من تسجيل الهدف الثالث.

نجم المباراة:

حصل محمد صلاح على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أن أشترك في تسجيل جميع أهداف فريقه في المباراة، فصنع الهدفين الأول والثاني، وسجل بنفسه الهدف الثالث.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فقط دانييل ستوريدج (13 مباراة)، محمد صلاح (13)، روبي فاولر (18) وفيرنانديو توريس (18) سجلوا أول 10 أهداف لهم مع ليفربول في البريميرليج أسرع من ديوجو جوتا (20).

- هدف روبرتو فيرمينو هو الهدف رقم 8000 لـ ليفربول في تاريخ مسابقات الدوري، ليكون ثاني نادي يحقق ذلك في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد مانشستر يونايتد (8089).

- محمد صلاح هو أول لاعب في عهد البريميرليج يسجل في الجولة الافتتاحية لـ 5 مواسم على التوالي.

- أشترك محمد صلاح بشكل مباشر في تسجيل 24 هدفًا مع ليفربول في 24 مباراة بالبريميرليج ضد الأندية الصاعدة حديثًا (14 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة).

- محمد صلاح اشترك في تسجيل 10 أهداف في المباريات الافتتاحية لموسم في البريميرليج (سجل 7 وصنع 3)- فقط في عهد المسابقة، واين روني هو من يمتلك عدد مساهمات تهديفية أكبر في الجولات الافتتاحية للبريميرليج (13: سجل 8 وصنع 5).