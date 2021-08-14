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«مشروعات النواب»: «لدينا رؤية لتنظيم الشارع المصري»

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«مشروعات النواب»: «لدينا رؤية لتنظيم الشارع المصري» «مشروعات النواب»: «لدينا رؤية لتنظيم الشارع المصري»

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قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنهم داخل مجلس النواب يقيسون الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت قبل ذلك، ومن بين تلك القوانين قانون عربات الطعام الهادف بالأساس لتشغيل الشباب.

وأضافت في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، إنهم داخل اللجنة التشريعية عندما قرروا قياس أثر المشروع، لما نرى أنه مُطبق رغم صدوره في 2018.

وتابعت: «المحليات لم تتعاون بشكل كافٍ لتفعيل قانون عربات الطعام، ووزارة التنمية المحلية ركزت على محافظات بعينها دون المحافظات الأخرى»، مضيفة: «رغم أن هذا القانون هام جدا لدعم وتشغيل الشباب، الشاب هذه الأيام يرغب بالعمل وممكن يشتغل على عربة طعام وعايز ترخيص، والمحليات تُطارده، فتفعيل القانون أمر هام».

وأوضحت «أبوالسعد»، أن قانون ترخيص عربات الطعام هدفه دعم وتشغيل الشباب بشكل فوري وعاجل، وتقليل نسبة البطالة، «نحن لدينا رؤية جديدة لإعادة تنظيم وتنسيق الشارع المصري».

المصرى اليوم

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