موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 14-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء
جدول مباريات الاهلى في الدوري المصري
- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.
- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.