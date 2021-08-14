محمد صلاح يصنع ويسجل في فوز ليفربول على نورويتش بافتتاح الدوري الإنجليزي

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حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 14-8-2021 على ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل أهداف ليفربول ديويجو جوتا من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني سجل البديل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني من صناعة محمد صلاح أيضا في الدقيقة 65، واختتم محمد صلاح بنفسه أهداف فريقه بتسديدة صاروخية في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3-0.

بهدف محمد صلاح أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الخامس على التوالي.

نجح مهاجم ليفربول في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال المباراة الأولى من الموسم- وهو إنجاز حققه أيضًا قبل محمد صلاح، تيدي شيرينجهام في توتنهام هوتسبير (1992/93- 1995/96).

بدأ محمد صلاح هذه السلسلة المثيرة للإعجاب في أول ظهور له مع النادي قبل أربع سنوات في واتفورد، حيث تخطى الحارس هيوريلهو جوميز ليضع الريدز في المقدمة 3-1 في المباراة.

كان الدولي المصري على قائمة الهدافين مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لموسم 2018-2019، مما وضع فريق كلوب في المقدمة من مسافة قريبة ضد وستهام يونايتد بعد أن سجل محمد صلاح من عرضية أندي روبرتسون.

بدأ موسم 2019/20 الفائز فيه ليفربول باللقب بأناقة بعد اثني عشر شهرًا من فوزه على وست هام 4-0، حيث سجل الريدز أربعة أهداف على نورويتش سيتي في أمسية مريحة في آنفيلد.

وقام محمد صلاح بحركة قدم فعالة داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية اليسرى السفلية متجاوزا الحارس تيم كرول ليضاعف تقدم الفريق.

استمرت عادة الريدز في التسجيل من أجل المتعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم الثالث في الموسم الماضي، بعد فوزه 4-3 على أرضه أمام ليدز يونايتد.

عاد محمد صلاح صاحب القميص رقم 11 لليفربول إلى قمة مستواه مرة أخرى وسجل ثلاثية، بفضل ركلتي جزاء وسدد كرة قوية تجاوزت حارس ليدز إيلان موسلير.