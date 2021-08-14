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تشكيل الأهلى أمام إنبي في الدوري المصري .. والتر بواليا يقود هجوم الأحمر

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تشكيل الأهلى أمام إنبي في الدوري المصري .. والتر بواليا يقود هجوم الأحمر تشكيل الأهلى أمام إنبي في الدوري المصري .. والتر بواليا يقود هجوم الأحمر

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن تشكيل الفريق لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد الدين سمير وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة، جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.

المصرى اليوم

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