«طعنها بالسكين وهرب».. أجنبي يقتل زوجته بسبب مصروف المنزل في بنها

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شهدت منطقة مساكن طابا بمدينة بنها حادثا مأساويا حيث قام زوج فلسطينى الجنسية بقتل زوجته طعنا بالسكين بسبب الخلافات الأسرية، وتم نقل الزوجة جثة هامدة إلى مستشفى بنها العام وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها يفيد تلقية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين «أحمد ح» فلسطينى الجنسية وزوجته «ه س» 26 سنة، فلسطينىة الجنسية، بسبب الخلافات المنزلية وبسؤال شهود العيان، تبين أن المتهم طعن المجني عليها بالسكين وهرب.

ودلت المعلومات الأولية أن السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوج وتولت النيابة التحقيق.