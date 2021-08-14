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الرئيس يجبر بخاطر مواطن: عشان بناتك المشكلة هتتحل

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الرئيس يجبر بخاطر مواطن: عشان بناتك المشكلة هتتحل الرئيس يجبر بخاطر مواطن: عشان بناتك المشكلة هتتحل

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توجه مواطن مصرى للرئيس عبدالفتاح بشكوى قائلا:«انا كنت عايش في عزبة الهجانة، وعندى محل صغير وبصلح خلاطات ومراوح، عشان أعيش منه أنا وبناتى الخمسة».

وتابع المواطن قائلا:«نقلت لمدنية أهالينا 2 والحمد لله الشقة جميلة جدا، وافضل بكتير من الهجانة، لكن معنديش محل أكل منه عيش».

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسى على المواطن قائلا:«عشان خاطر بناتك مشكلتك هتتحل».

وعبر الرئيس الفتاح السيسي عن سعادته بلقائه مع الأسرة المصرية اليوم على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد الرئيس السيسى موجها حديثه للحاضرين قائلا:«مستعد أسمع منكم أي حاجة وأي نقد وسؤال، وبوجه الشكر لكافة الأسرة المصرية من خلالكم.

المصرى اليوم

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