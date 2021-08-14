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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال غفطار الأسرة المصرية السبت، إن مدينة الأمل «عزبة الهجانة سابقًا»، يوجد مثلها الكثير في مصر، وهذه عيوب كانت موجودة بالسابق ونحن مسؤولون عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وردا على المواطن محمد عمر من أهالي «مدينة الأمل» والذي تم نقله إلى مشروع «أهالينا 2»، قال الرئيس إنه تم نقل أهالينا في «عزبة الهجانة» لإنشاء طريق جديد لخدمة المنطقة، حيث يتم إزالة البيوت لإنشاء طريق جديد، موضحًا أن الإزالة والإنشاء تحتاج تكلفة كبيرة جدًا، حيث تكلفة التطوير بالمناطق القائمة أعلى بكثير من الإنشاء في المدن الجديدة.