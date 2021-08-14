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أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك السأبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك قدم شوط أول جيد، حيث كان هو الأكثر خطورة والأكثر استحواذًا على الكرة».

وأضاف: «التمركز الدفاعي الجيد للاعبي الإسماعيلي منع الزمالك من التقدم في السوط الأول»، مضيفًا: «إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، لعب مباراة مقفول من الدرجة الأولى، ونجح في إغلاق مفاتيح اللعب على الزمالك».