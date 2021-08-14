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جامعة مطروح تحصد جائزة الطالب المثالي والمركز الأول في القصة بمعهد إعداد القادة

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جامعة مطروح تحصد جائزة الطالب المثالي والمركز الأول في القصة بمعهد إعداد القادة جامعة مطروح تحصد جائزة الطالب المثالي والمركز الأول في القصة بمعهد إعداد القادة

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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس ٢٠٢١، إن الجامعة حصلت على مراكز متقدمة في فعاليات ملتقى الأسر الطلابية للجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بعنوان «ملتقى الأسر الطلابية المركزية- برنامج إعداد القادة العام الأول»، في الفترة من ٩-١٣ أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطالبة نادين خالد بكلية السياحة والفنادق حصلت على جائزة الطالب المثالي، وحصل الطالب عبدالرحمن صبري بكلية التمريض على المركز الأول في القصة القصيرة والمركز الثالث في مسابقة الوثب من الثبات، وحصل الطالب عزت محمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني في مسابقة كرة القدم، مضيفاً أن فوج الجامعة تولى الإشراف عليه الدكتورة سعيدة على طه المدرس بكلية علوم البترول والتعدين.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بمستوى أداء الطلاب في مختلف الأنشطة، وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال في صقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم الاستثمار الأمثل.

المصرى اليوم

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