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نيكولا معوض بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد: «ذنبى إني مبسوط وقت اللي بلدي بتنازع»

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نيكولا معوض بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد: «ذنبى إني مبسوط وقت اللي بلدي بتنازع» نيكولا معوض بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد: «ذنبى إني مبسوط وقت اللي بلدي بتنازع»

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان اللبناني نيكولا معوض، إنه يشعر بالذنب بسبب فرحته بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد خارج بلاده، حيث أن بلده وشعبه يعانون من بعض الأزمات خلال الوقت الحالي، مؤكدا أنه سوف يعود لبلاده ليقف بجانب الشعب اللبناني.

وأضاف نيكول معوض عبر «إنستجرام» :«بعد ٣ أيام، بيخلص مسلسل صارلي ٦ شهور عم صوره برّات لبنان.. عا قد شعوري بالفرح بهذا المشروع، شعوري بالذَّنب.. ذَنب إني مبسوط وقت اللي لبنان عم بينازِع»، موضحا: «ذَنب إني عم بشتغل وقت اللي أصحابي بلبنان بلا شغل.. ذَنب إني عم طلِّع مصاري وقت اللي في عِيَل عم تشتهي تاكُل..هاي أول مرة بحياتي بقعد ٦ شهور بعيد عن لبنان.. كل حدا عم بحكي معو بيسألني شو راجع أعمل.. ليه راجع عا لبنان وقت اللي فيك تبقى برّا؟«

واستطرد: «ما بعرف ليه راجع، عن جدّ ما بعرف.. بالمنطق، معهم حَقّ.. ليه راجع أعمل؟ بس المشكلة انو ما بعمري لحقت المنطق.. يمكن راجع لانو بدّي عاني.. بدّي أوقف عا محطة البنزين.. بدّي عيش بلا كهرباء.. بلا مَيّاة.. بلا شي.. بدّي أحمل شوي من يلّي عيلتي وصحابي حاملينه.. يِمكِن خَفِّف عا حالي شويّة ذَنب..أصدقاء لا يتحدثون العربية«

وتابع: «الناس الذين يعيشون في لبنان الآن يتعرضون للقتل الجماعي والتهجير القسري. حقًا لا يوجد شيء يمكنني قوله لإنصاف الموقف. هذا هو القتل الجماعي المنظم والمحسوب والتهجير القسري. لا توجد طريقة أخرى لوضعها، من أجل الحقيقة المحزنة الكاملة، يرجى التحقق من قصصي

المصرى اليوم

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