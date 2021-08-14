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عصام مرعي ينتقد كارتيرون بسبب فتوح

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عصام مرعي ينتقد كارتيرون بسبب فتوح عصام مرعي ينتقد كارتيرون بسبب فتوح

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انتقد عصام مرعي، نجم الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب الدفع بأحمد فتوح، في التشكيل الأساسي لمباراة الإسماعيلي، في مركز الجناح.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أحمد فتوح، لم يكن له أي دور من الناحية الهجومية، خلال أحداث الشوط الأول، وكان من الأفضل أن يتم الدفع بشيكابالاـ لتعويض غياب المغربي أشرف بن شرقي».

وأضاف: «يجب أن يدفع المدرب الفرنسي بمحمود عبدالرازق شيكابالا، على حساب فتوح أو محمد عبدالشافي»، موضحًا: «من الأفضل أن يخرج عبدالشافي، لأنه لديه إنذار».

المصرى اليوم

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