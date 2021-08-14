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محافظ مطروح يتابع رصف شوارع الضبعة

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محافظ مطروح يتابع رصف شوارع الضبعة محافظ مطروح يتابع رصف شوارع الضبعة

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال رصف عدد من الشوارع بمدينة الضبعة بعد الانتهاء من مد مشروعات البنية التحتية قبل الرصف لتيسير حركة المواصلات والمواطنين.


قال العميد محمد فوزى، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إنه تم وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بشارع سوق الخضار بطول ٨٣٠م داخل المدينة ووضع الطبقة الثانية من الأسفلت بشارع الفتح بطول ٣٥٠م، مع متابعة أعمال تركيب شنايش الأمطار المعدلة بعدد من الشوارع، والانتهاء من تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية كما يجرى كذلك توصيل الوصلات المنزلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والإسراع بها للبدء في أعمال الرصف النهائية.

المصرى اليوم

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