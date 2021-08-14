مواطن للرئيس: «هل أنت زملكاوي أم أهلاوي؟».. والسيسي يرد بإجابة أعقبها تصفيق حاد

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وجه مواطن يدعى محمد سامي، سؤالًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، قائلًا: «هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟».

ورد الرئيس قائلًا: «تفتكر يا محمد أنا كنت فاضي أني أفكر في كده، أنا بفكر في مصر فقط، أنا مصراوي».. وأعقب رد الرئيس تصفيقا حادا من الحضور، وتابع: «بس أنا برده بحب الأهلي والزمالك وكل الفرق».

في سياق آخر، قال الرئيس إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل.