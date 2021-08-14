مواطن للرئيس: «هل أنت زملكاوي أم أهلاوي؟».. والسيسي يرد بإجابة أعقبها تصفيق حاد

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وجه مواطن يدعى محمد سامي، سؤالًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، قائلًا: «هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟».
ورد الرئيس قائلًا: «تفتكر يا محمد أنا كنت فاضي أني أفكر في كده، أنا بفكر في مصر فقط، أنا مصراوي».. وأعقب رد الرئيس تصفيقا حادا من الحضور، وتابع: «بس أنا برده بحب الأهلي والزمالك وكل الفرق».
في سياق آخر، قال الرئيس إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل.
وأجاب الرئيس على سؤال بشأن قانون العمل، مؤكدا أن أي قانون يتم مناقشته من خلال المجتمع المدني، والبرلمان، واللجان المتخصصة، ومجلس الوزراء، ورغم ذلك لا نصل لنسبة نجاح 100%، وأنه يتم تعويض ذلك من خلال المبادرات العامة التي تطلقها الدولة، حيث أعطى الرئيس مثالا بالإصلاح الاقتصادي الذي أتبعه بعمل مبادرة «تكافل وكرامة» لحماية المتضررين.